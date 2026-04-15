वसई-विरार शहरात भीम जयंती उत्साहात
वसई, ता. १५ (बातमीदार) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५व्या जयंतीनिमित्त वसई-विरार शहरांमध्ये जल्लोषात भीम जयंती साजरी करण्यात आली. शहरातील विविध भाग निळ्या रंगात न्हाऊन निघाले होते. ठिकठिकाणी निळे झेंडे, पताका तसेच आकर्षक रोषणाई करण्यात आल्याने संपूर्ण परिसर भारावून गेला होता.
विरार पूर्वेकडील चंदनसार रोड, साईनाथनगर, विजयनगर, नारंगी बायपास तसेच विरार रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर भीम जयंतीचे आयोजन करण्यात आले होते. नागरिकांनी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी गर्दी केली होती. विविध मंडळे, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी पुढाकार घेत या उत्सवाचे नियोजन केले होते. यानिमित्ताने शहरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे तसेच आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. लहान मुलांसाठी खास सांस्कृतिक स्पर्धा आणि कार्यक्रम पार पडले. मुलांनी सादर केलेल्या नृत्य, भाषणे आणि भीम गीतांनी उपस्थितांची मने जिंकली.
वसई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
