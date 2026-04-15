आग प्रकरणात अद्याप गुन्हा नाही

आग प्रकरणात संथ गतीने कारवाई
घटनेच्या पाच दिवसानंतरही गुन्हा दाखल नाही
भाईंदर, ता. १५ (बातमीदार) : भाईंदर पूर्व येथील इंद्रलोक परिसरातील झोपड्यांना लागलेल्या आगीत तिघांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाच्या पाच दिवसानंतरही कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही.
इंद्रलोक परिसरात खासगी भूखंडावर कांदळवनावर बांधलेल्या झोपड्यांमधील तिघांचा शुक्रवारी लागलेल्या आगीत मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली. तसेच चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते, परंतु दुर्घटनेला पाच दिवस उलटल्यानंतरही अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्या वेळी बेकायदा झोपड्या बांधणाऱ्या गुप्ता नामक व्यक्तीचे नावही त्यांनी घोषित केले. तरीही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
अहवालाची प्रतीक्षा
नवघर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक धीरज कोळी यांनी प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच पालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून अहवाल मिळाल्यानंतर कार्यवाही होईल, असा खुलासा केला आहे. तर आगीचा अहवाल आजच पोलिसांकडे पाठवण्यात येईल, असे महापालिकेचे अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे यांनी सांगितले.
