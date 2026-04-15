बेलापूरमध्ये माकपकडून आंबेडकर-फुले अभिवादन सभा
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे मंगळवारी (ता. १४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा फुले जयंतीनिमित्त अभिवादन सभा आयोजित करण्यात आली. आग्रोळी येथील बी. टी. रणदिवे ग्रंथालयात झालेल्या या कार्यक्रमात सामाजिक न्यायाच्या लढ्याची आजही तितकीच गरज असल्याचा ठाम संदेश देण्यात आला.
प्रमुख वक्त्या प्रा. वंदना सोनाळकर यांनी फुले द्विजन्मशताब्दी वर्ष व महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दीनंतरही समाजात विषमता कायम असल्याचे नमूद केले. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचे आजच्या काळात वाढते महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी त्रिशीला कांबळे होत्या. कॉ. के. के. प्रकाशन यांनी जागतिक घडामोडींचा संदर्भ देत भारतासमोरील आव्हानांवर भाष्य केले. कार्यक्रमाची सुरुवात विजय खरात यांच्या भीमगीताने झाली. प्रास्ताविक रेखा देशपांडे यांनी केले. मोठ्या संख्येने उपस्थित नागरिकांनी सामाजिक समता व न्यायासाठी एकत्रित लढ्याचा निर्धार व्यक्त केला.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
