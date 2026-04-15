अग्निशमन सेवा दिनानिमित्त शहीद जवानांना आदरांजली
नवी मुंबईत जनजागृती; मॉक ड्रिल व अग्निसुरक्षा उपायांवर भर
नेरूळ, ता. १५(बातमीदार) : अग्निशमन सेवा दिनानिमित्त नवी मुंबई महापालिका अग्निशमन दलातर्फे वाशी अग्निशमन केंद्रात शहीद जवानांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करण्यात आली. महापौर सुजाता पाटील यांनी स्मृतिस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करून कर्तव्य बजावताना प्राणार्पण करणाऱ्या जवानांच्या शौर्याला सलाम केला आणि जवानांशी संवाद साधला.
या वेळी आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, नगरसेविका अंजली वाळुंज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिरीष आरदवाड, उपमुख्य अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव, विभागीय अधिकारी गजेंद्र सुसवीरकर आदींनीही श्रद्धांजली अर्पण केली. महापौरांनी गावठाण भागातही अग्निसुरक्षा जनजागृती वाढविण्याचे निर्देश दिले.
आयुक्तांनी उंच इमारती वाढत असल्याने फायर ऑडिट, मॉक ड्रिल तसेच अग्निशमन वाहनांना अडथळा होणार नाही यासाठी योग्य पार्किंगची गरज अधोरेखित केली. १४ एप्रिल १९४४ला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट येथील एस एस फोर्ट स्टिकीन दुर्घटनेतील ६६ शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो.
चौकट
अग्निसुरक्षा जनजागृतीवर भर
१४ ते २० एप्रिलदरम्यान अग्निशमन सेवा सप्ताह साजरा होत असून मॉल्स, शाळा, रुग्णालये, सोसायट्या व रेल्वे स्थानकांमध्ये मॉक ड्रिल व प्रात्यक्षिकांद्वारे नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.