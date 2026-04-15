एसआरए कार्यालयाचा होणार विस्तार
एचडीआयएल इमारतीत ४० कोटींना मजला खरेदी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) वांद्रे पूर्व येथील एचडीआयएल टाॅवरमध्ये तब्बल ४० कोटी रुपयांना एक मजला खरेदी करणार आहे. सुमारे १४ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या या जागेत लवकरच एसआरएच्या कार्यालयाचा विस्तार होणार आहे. त्यामुळे एसआरएला सध्या मोजावे लागत असलेल्या भाड्याची बचत होणार आहे.
वांद्रे पूर्व येथे एसआरए प्राधिकरणाचे मुख्यालय असले तरी सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे एसआरएने शेजारीच असलेल्या एचडीआयएल इमारतीत तिसरा मजला भाड्याने घेतला असून, त्यामध्ये जवळपास १२ उपजिल्हाधिकारी आणि त्यांच्याशी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी बसतात. त्याकरिता सुमारे ३० लाख रुपये भाडे महिन्याला मोजावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एसआरएने पिरामल ग्रुपकडून ४० कोटी रुपयांना सहावा मजला विकत घेतला असून, त्याबाबतचा करार नुकताच झाला असल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
