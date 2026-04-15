आगरी-कोळी खाद्य महोत्सव
विरार (बातमीदार) : प्रगतिपथावर असलेल्या मिरा-भाईंदरच्या आगरी भवनाच्या भव्य संकुलात आगरी समाज उन्नती संस्था आयोजित भव्य आगरी-कोळी संस्कृती कला व खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पहिल्यावहिल्या आगरी भूषण पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी ज्येष्ठ उद्योजक शंकर भोईर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सोहळ्याची माहिती देताना मिरा-भाईंदरचे ज्येष्ठ नेते तसेच आगरी समाज उन्नती संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास पाटील यांनी सांगितले की, आगरी भवनाच्या वास्तूत तसेच प्रांगणात पार पडलेल्या या सोहळ्यात मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील तसेच शेजारील जिल्ह्यातूनसुद्धा कलाकारांचा, मान्यवरांचा आणि खवय्यांचा प्रतिसाद लाभला. आगरी भवन हे फक्त आगरी समाजाचे नसून सर्वांसाठी खुले असेल ही आमची मूलभूत भूमिका आहे. त्याला अनुसरूनच फक्त आगरी कलाकार नाहीत, तर अन्य सर्व होतकरू आणि नामांकित कलाकारांनी यात सहभाग नोंदवला.
