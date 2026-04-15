वाहन चालकांच्या काम बंद आंदोलनामुळे सीएनजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत

वाहनचालकांचे काम बंद आंदोलन
तारापुर, (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यात सीएनजी गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या वाहनचालकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. परिणामी सीएनजी गॅसचा पुरवठा विस्कळित झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पेट्रोलपंपांवर सीएनजी गॅस भरण्यासाठी वाहनांच्या लांबलचक रांगा पाहावयास मिळत आहे. पालघर जिल्ह्यातील पेट्रोलपंपांवरील सीएनजी स्टेशनना बोईसर येथील गुजरात गॅस लिमिटेड कंपनीच्या प्लांटमधून सीएनजी गॅसचा पुरवठा केला जातो. गुजरात गॅस कंपनीच्या वाहनांमधून सीएनजी गॅस भरलेल्या सिलिंडरची वाहतूक केली जाते. मात्र, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सीएनजी गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या चालकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
