शालेय प्रवासात जीवाची बाजी
नियमबाह्य वाहतुकीमुळे अपघातांचा धोका
कासा, ता. १६ (बातमीदार)ः तालुक्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास नियमबाह्य वाहनांच्या वापराने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी विविध वाहनांचा वापर करत असले तरी सुरक्षिततेच्या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
व्यस्त जीवनशैलीमुळे पालकांना पाल्यांना शाळेत स्वतः सोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शालेय बस किंवा खासगी वाहनांचा पर्याय निवडतात. मात्र, वाहनांचे मासिक शुल्क परवडत नसल्याने पालक अन्य वाहनांचा पर्याय निवडतात. परिणामी, क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दीत, चेंगराचेंगरीच्या परिस्थितीत जीव मुठीत धरून चिमुकल्यांना प्रवास करावा लागत आहे. अनेक चालक वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून बेफिकीरपणे विद्यार्थ्यांची ने-आण करत आहेत. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.
परीक्षेचा कालावधी सुरू
कासा ते डहाणू मार्गावर तसेच परिसरातील विविध रस्त्यांवर अशा प्रकारचा धोकादायक प्रवास सर्रास पाहायला मिळत आहे. सध्या परीक्षेचा कालावधी सुरू असून, उन्हाळ्याच्या तीव्र उकाड्यात वेळेत शाळेत पोहोचणे आवश्यक असल्याने अशा अनधिकृत वाहनांचा वापर वाढला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी, अनधिकृत वाहनांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अपघात झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा, आधीच प्रतिबंधात्मक पावले उचलली तर अनेक अपघात टाळता येतील.
- श्रावण गावित, सदस्य, ज्येष्ठ निवृत्त संघ
