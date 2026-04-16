राज्यस्तरीय तंत्र प्रदर्शनात राज्यात प्रथम

तंत्र प्रदर्शनात वाणगाव सरस
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा राज्यात दुसरा क्रमांक
वाणगाव, ता. १६ (बातमीदार)ः राज्यातील कौशल्य विकास क्षेत्रात वाणगावच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) यांनी राज्यस्तरीय तंत्र प्रदर्शनात डिपेक्समध्ये द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. मुंबईतील एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात कौशल्य मंत्री लोढा यांच्या हस्ते कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नावीन्यता विभागाच्यावतीने स्पर्धेचा पुरस्कार वितरण करण्यात आले. पद्मश्री जिव्या सोमा मशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) वाणगाव संस्थेला डिपेक्स प्रतिष्ठित तंत्र प्रदर्शन स्पर्धेत द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ग्रामीण भागात कार्यरत पद्मश्री जिव्या सोमा मशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वाणगाव यांनी साधनसामग्री, भौगोलिक अडचणी असून, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, उद्योगाभिमुख उपक्रमातून राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळवला.
---------------------------------
आदर्शवत कामगिरी
ग्रामीण भागातील युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवण्याचे मोलाचे कार्य संस्था सातत्याने करत आहे. या यशामुळे ग्रामीण भागातूनही उत्कृष्टतेकडे वाटचाल शक्य आहे, हा सकारात्मक संदेश राज्यभर पोहोचला आहे. तसेच इतर आयटीआय संस्थांसाठीही हा आदर्श ठरणार आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे आयटीआय वाणगावचा राज्यात ठसा उमटवला आहे.
