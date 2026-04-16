उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा; ‘सूर्य कोपला’

उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा
उकाड्यापासून बचावासाठी नदी-नाल्यांचा आधार
कासा, ता. १६ (बातमीदार) : गेल्या चार दिवसांपासून वाढलेल्या तीव्र उष्णतेमुळे डहाणू तालुक्यासह परिसरातील नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने ‘सूर्य कोपला’ असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शहरी भागात उष्णतेपासून बचावासाठी मर्यादित उपाययोजना उपलब्ध असताना, ग्रामीण भागातील नागरिक मात्र पारंपरिक पद्धतींचा आधार घेताना दिसत आहेत. डहाणू तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिक नदी, नाले आणि कालव्यांच्या पाण्यात बसून किंवा अंघोळ करून उकाड्यापासून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशात सूर्या नदीच्या पात्रातही नागरिकांची गर्दी वाढल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, पुढील चार दिवसही उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला असून, शुक्रवारी (ता. १७) सर्वाधिक तापमानाची नोंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उष्णतेचा कडाका वाढत असतानाच काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताही हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. मात्र, सध्या कोरडे हवामान आणि उष्ण वाऱ्यांमुळे तापमानात मोठी वाढ होत आहे. अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांचे प्रमाण घटल्याने वातावरणातील आर्द्रता कमी झाली असून, त्यामुळे उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. डहाणूकरही या उष्णतेमुळे कंटाळलेत. त्यामुळे अनेकांनी नदी पात्राचा आधार घेतला आहे. दुपारच्या उन्हाचा तडाखा जास्त असल्याने काही मंडळी घरीच थांबण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दुसरीकडे, एप्रिल महिन्यातच अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. कडाक्याच्या उन्हामुळे पाण्याचे लवकर बाष्पीभवन होते व नदी व बंधाऱ्यातील पाणी कमी होत जाते. तसेच गरज असेल तरच बाहेर पडा, सुती कपड्यांचा वापर करा, पुरेसे पाणी प्या असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
