ए. के. जोशी शाळेची दमदार कामगिरी

बाल वैज्ञानिक स्पर्धेत सुवर्ण कामगिरी
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : व्हीपीएम संस्थेच्या सौ. ए. के. जोशी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने आपल्या सुवर्णजयंती वर्षात उल्लेखनीय शैक्षणिक यश संपादन केले आहे. २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाची सांगता एका सुवर्णपदकासह सहा रौप्यपदकांनी करत, शाळेने आपली गुणवत्ता पुन्हा अधोरेखित केली आहे. रविवारी (ता. १२) जाहीर झालेल्या प्रतिष्ठित डॉ. होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धेत त्यांनी हे यश संपादन केले आहे.
इयत्ता सहावीतील विद्यार्थी ओजस मोडकने सुवर्णपदक पटकावले, तर स्वानंद बेलोसेने रौप्यपदक मिळवले. तसेच इयत्ता नववीतील अनीश बर्वे, सक्षम दुर्वास, सुमेध वेलणकर, सम्यक ठोंबरे आणि स्नेहा पाटील यांनीही रौप्यपदके मिळवून शाळेचे नाव उज्ज्वल केले. या यशामागे विद्यार्थ्यांची मेहनत, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि पालकांचा भक्कम पाठिंबा असल्याचे मुख्याध्यापिका डॉ. अस्मिता मोहिले यांनी सांगितले. सुवर्णजयंती वर्षात मिळालेल्या या यशामुळे शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
