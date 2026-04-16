पोलिसांच्या हातावर तुरी

घरफोडीतील गुन्हेगार गजाआड
वाडा पोलिसांकडून तिघांना अटक, चोरीचे दागिने जप्त
वाडा, ता. १६ (बातमीदार)ः तालुक्यातील देवघर येथे झालेल्या घरफोडीतील आरोपींना पकडण्यात वाडा पोलिसांना यश आले आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी चोरीचा मुद्देमालही हस्तगत केला आहे.
देवघर येथील नरेश पाटील कौटुंबिक कार्यक्रमानिमित्त घराबाहेर गेले होते. याच गोष्टीचा फायदा घेत चोरट्यांनी घरात प्रवेश करून घराच्या बेडरूममधील लाकडी कपाटामध्ये ठेवलेले दागिने चोरले होते.
या प्रकरणाता वाडा पोलिसांनी २४ तासांच्या आत प्रणीत ऊर्फ भुया ऊर्फ टोल्या सुनील पाटील, अजित उर्फ बाली प्रकाश पाटील, सारिका पाटील यांना गजाआड केले आहे. देवघर गाव तसेच परिसरात यापूर्वी तिघांनी अशाच प्रकारे चोरी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
-----------------------------
अखेर गुन्ह्याची उकल
देवघर गावातील प्रणीत ऊर्फ भुया ऊर्फ टोल्या सुनील पाटील ऐशोरामाचे जीवन जगत असल्याची माहिती मिळाल्याने पोलिसांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली होती. प्रणीतजवळ गावठी कट्टा असल्याची खात्रीशीर माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याआधारे घराची झडती घेतली असता देशी बनावटीचा गावठी कट्टा मिळून आला. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यानच घरफोडीच्या गुन्ह्याची उकल झाली आहे.
------------------------
मोलाची कामगिरी
पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय किंद्रे, पोलिस उपनिरीक्षक सागर मालकर, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक दयानंद पाटील, गुरुनाथ गोतारणे, विजय मढवी, गजानन जाधव, संतोष वाकचौरे, चेतन सोनावणे, सचिन भोये यांच्या पथकाने केली.
