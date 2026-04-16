जंजिरे अर्नाळा किल्ल्यात स्मरण दिनानिमित्त मानवंदना

वसई किल्ल्याला दुर्गप्रेमींची भेट
जंजिरे-अर्नाळा किल्ल्यात स्मरणदिनी मानवंदना
वसई, ता. १६ (बातमीदार) ः किल्ले वसई मोहीम परिवारअंतर्गत जंजिरे-अर्नाळा २८९व्या स्मरणदिन करण्यात आला. यानिमित्ताने जंजिरे-अर्नाळा किल्ल्याला ३१ दुर्गमित्रांनी भेट दिली आहे.
किल्ले वसई मोहीम परिवारअंतर्गत जंजिरे-अर्नाळा स्मरणदिन विविध उपक्रमांनी करण्यात येतो. यानिमित्ताने इतिहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत यांनी दुर्गप्रेमींना सफर घडवली. या मोहिमेत समग्र जंजिरे-अर्नाळा किल्ला वास्तुविशेष अभ्यास भटकंती, गडदेवता पूजन व दर्या पूजन, जंजिरे-अर्नाळा आरमार मानवंदना, जंजिरे-अर्नाळा ऐतिहासिक संदर्भ, किल्ले इतिहास मार्गदर्शन सफर, श्री त्रंबकेश्वर महादेव ओळख, जंजिरे-अर्नाळा संवर्धन आवश्यकता, जंजिरे-अर्नाळा विशेष संशोधन मार्गदर्शन, किल्ल्यातील पीर दर्गा कागदपत्रे श्री आदिशक्ती भवानी कालिका मंदिर इतिहास मार्गदर्शन, पोर्तुगीजकालीन नकाशे तपशील अशा विविध उपक्रमातून दुर्गप्रेमींना मार्गदर्शन करण्यात आले.
इतिहासाला उजाळा
डोंबिवलीतील दुर्गमित्र समीर सुधीर भिडे यांनी वसई परिवाराचा हा उपक्रम खरोखरच प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले. तर इतिहास मार्गदर्शन, संकलन, संवर्धन, संशोधन सर्वच माध्यमातून जंजिरे-अर्नाळा किल्ल्याच्या इतिहासाला उजाळा मिळाल्याचे स्थानिक दुर्गमित्र अभिषेक निजाई म्हणाले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
