मतदारयाद्यांच्या मोहिमेसाठी सहकार्याचे आवाहन

तुर्भे, ता. १६ (बातमीदार) : मतदार याद्या अधिक अचूक व अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेकडून विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडको प्रशासनाने गृहनिर्माण संस्थांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे. सिडकोचे उपनिबंधक प्रताप पाटील यांनी संस्थांच्या अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मतदार माहिती संकलनासाठी आयोजित शिबिरांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिबिरांना सहकार्य न केल्यास मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार लवकरच मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण सुरू होणार असून, त्याआधी मतदारांची माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत प्रत्येक मतदाराचे नाव, पत्ता, तसेच कुटुंबीयांशी असलेले नाते यांची अचूक नोंद करण्यावर भर दिला जात आहे. जुनी व सध्याची माहिती यामधील तफावत दूर करून मतदार यादी अधिक विश्वासार्ह बनविण्याचा उद्देश आहे.
ऐरोली मतदारसंघात २४ एप्रिलपर्यंत गृहनिर्माण संस्थांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी उपस्थित राहून प्रत्यक्ष माहिती संकलन करत आहेत. छायाचित्रे अस्पष्ट असणे, अपूर्ण माहिती किंवा पुनरावृत्ती नोंदी अशा त्रुटींची तपासणी करून दुरुस्ती केली जात आहे.
बेलापूर मतदारसंघातही याच अनुषंगाने ‘मॅपिंग’ प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून घरभेटीद्वारे माहिती पडताळणी केली जात आहे. दोन्ही मतदारसंघांत निवडणूक यंत्रणा व स्थानिक प्रशासन समन्वयाने काम करत असून, मतदारांच्या नोंदी अधिक अचूक करण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रक्रियेत गृहनिर्माण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सिडको प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
