४४ लाखांची रासायनिक पावडर चोरी

भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : तालुक्यातील गोदामात देशभरातून साहित्यांची ने-आण केली जाते; पण यादरम्यान मालाच्या चोरीच्या घटनासुद्धा घडत आहेत. अशाच एका प्रकरणात देहराडून येथून आलेल्या ड्रममध्ये केमिकल पावडरची चोरी करून भलतीच पावडर पाठवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राहनाळ गावातील मोरेश्वर कंपाउंड या गोदामातून रुबी फार्मा, देहराडून येथे पाठवण्यासाठी ४४ लाख ८५ हजारांचा १,०२५ किलो वजनाचा ४१ ड्रममधील ॲम्प्रोलियम एचसीएल हा औषधी वापरातील पावडर घेऊन जाण्यासाठी ५ जानेवारीला दिला होता. ३ फेब्रुवारीपर्यंत प्रवासादरम्यान पाठवलेल्या मालाच्या ड्रमचे झाकण उघडून त्यामधील पावडर काढून घेत त्या जागी वेगळीच पावडर टाकून ड्रमचे झाकण चिकटवून मालाची चोरी केली. व्यावसायिक निमेश नानक केसवानी यांनी नारपोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
