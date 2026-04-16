दिव्यांग मुलांची निसर्गरम्य सहल
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : मतिमंद मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या विश्वास संस्थेच्या विद्यार्थ्यांची विशेष सहल मंगळवारी (ता. १४) नेरळ येथील बेंद्रे वेद ॲग्रो फार्म येथे उत्साहात पार पडली. या सहलीचे संपूर्ण नियोजन व आयोजन जिज्ञासा संस्थेने केले होते. निसर्गरम्य वातावरणात भरलेल्या या सहलीत मुलांनी विविध खेळ, उपक्रम आणि आनंददायी क्षणांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला.
फार्ममधील गोशाळा हे मुलांसाठी विशेष आकर्षण ठरले. गोशाळेचे प्रमुख योगेश राजपूत यांनी सोप्या भाषेत गोमातेचे महत्त्व समजावून सांगितले. तसेच दूध, दही, ताक, लोणी व तूप यांची ओळख करून देत गोधनाचे उपयुक्त पैलू स्पष्ट केले. विविध जातींच्या गायी व बैलांची माहिती देत मुलांना वासरांशी स्नेह जुळवण्याची संधी मिळाली. जिज्ञासाच्या सुमिता दिघे यांनी विविध झाडे, फुले आणि फळांची माहिती दिली. या सहलीत सुरेंद्र दिघे, मुख्याध्यापिका मीना क्षीरसागर, शिक्षक, स्वयंसेवक व पालक सहभागी झाले होते. बेंद्रे ॲग्रो फार्मचे मालक श्याम बेंद्रे यांचे सहकार्य लाभले.
