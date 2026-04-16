परिवहनमंत्र्यांच्या लोकदरबाराची महापौरांकडून तक्रार
भाईंदर, ता. १६ (बातमीदार) : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी (ता. १६) मिरा- भाईंदरमध्ये आयोजित केलेल्या लोकदरबाराविरोधात महापौर डिंपल मेहता यांनी महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. हा लोकदरबार महापालिकेच्या गोल्ड नेस्ट येथील बाळासाहेब ठाकरे कलादालनात आयोजित करण्यात आला होता, परंतु कलादालन संचालित करण्यासंदर्भात महापालिकेने धोरण अद्याप निश्चित केलेले नाही. असे असताना त्या ठिकाणी लोकदरबाराला परवानगी देणे बेकायदेशीर असल्याचे महापौरांनी आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यामुळे सरनाईक विरोधात मेहता हा वाद नव्याने उफाळून आला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महापौर डिंपल मेहता यांनी लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी महापौरदिनाचे आयोजन केले होते. यापुढे दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी त्याचे आयोजन केले जाणार आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी मिरा-भाईंदरमध्ये दर महिन्याला लोकदरबार भरविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार गुरुवारी पहिला लोकदरबार महापालिकेच्या गोल्डन नेस्ट भागातील बाळासाहेब ठाकरे कलादालनात झाला. मात्र, या लोकदरबाराला महापालिकेने दिलेली परवानगी बेकायदा असल्याचे महापौरांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना विचारले असता मेहता कुटुंबाने कलादालनाला नेहमीच विरोध केला आहे. या विरोधातूनच ते लोकदरबारालाही विरोध करत आहेत, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले.
