पाचपाखाडीत मोठे झाड कोसळले; दुकाने व हॉटेलच्या शेडचे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ ः पाचपाखाडी परिसरात मोठे झाड कोसळून दोन दुकाने आणि एका हॉटेलच्या शेडचे नुकसान झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १६) दुपारी १.४५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही.
पाचपाखाडी येथील उत्सव हॉटेलजवळ, सारिका अपार्टमेंटच्या बाजूला आणि त्रिवेणी सोसायटीसमोर मोठे झाड कोसळल्याची माहिती स्थानिक नागरिक प्रदेश शेडगे यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. घटनास्थळी तत्काळ नगरसेवक राजेश मोरे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी व जवान, वाहतूक पोलिस, महावितरण तसेच वृक्षप्राधिकरण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दाखल झाले. या दुर्घटनेत महावीर जनरल स्टोअर, एन.एक्स. कलेक्शन आणि हॉटेल उत्सव यांच्या शेडचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, अग्निशमन दल आणि वृक्षप्राधिकरण विभागाच्या मदतीने पडलेले झाड कापून एका बाजूला करण्यात आले, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
