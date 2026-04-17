मढ-मार्वे रोडवरील स्टुडिओला आग
चित्रीकरण साहित्य जळून खाक, जीवितहानी टळली
मालाड, ता. १७ (बातमीदार) : मढ-मार्वे रोडवरील दाना पाणी येथील भुल्लर स्टुडिओत आज (ता. १७) पहाटे भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सकाळी ६:१५ वाजता या घटनेची नोंद झाली असून, अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्याचे काम हाती घेतले.
सकाळी ६:४८ वाजता आगीला ‘लेव्हल-१’ घोषित करण्यात आले. ग्राउंड प्लस वन इमारतीतील सुमारे तीन हजार चौरस फूट क्षेत्रातील पाच ते सहा गाळ्यांमध्ये आग पसरली होती. आगीत इलेक्ट्रिक वायरिंग व उपकरणे, वॉलपेपरचा साठा, लाकडी फर्निचर, परफ्युम्स, कार्यालयीन साहित्य, एसी युनिट्स तसेच बांबू साहित्य जळून खाक झाले.
घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या चार फायर इंजिन, तीन जेट टँकर, एक वॉटर टँकर, रुग्णवाहिका तसेच वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी तैनात होते. याशिवाय पोलिस आणि पालिका कर्मचारीही मदतीसाठी उपस्थित होते. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांनंतर सकाळी ९:१२ वाजता आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यात आली.
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद नाही. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, अग्निशमन दल आणि पोलिस तपास करीत आहेत.
वारंवार घटनांमुळे प्रश्नचिन्ह
मढ परिसरातील धारवली गाव, दाना पाणी तसेच मढ बेट परिसरात शूटिंग साहित्य असलेल्या गोदामे आणि स्टुडिओंना यापूर्वीही अनेक वेळा आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे सुरक्षा उपाययोजना आणि यंत्रणांच्या ऑडिटबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
