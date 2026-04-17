सूर्यफुलापासून शुद्ध खाद्यतेलाची निर्मिती...

भेसळयुक्त तेलाकडे पाठ
सूर्यफुलाच्या शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल
वाणगाव, ता.१५ (बातमीदार): शुद्ध तेलाला बाजारात मागणी असल्याने शेतकरी सुर्यफुलाची लागवड करत आहे. त्यामुळे सुर्यफुलाची शेती एकीकडे नफ्याची ठरत आहे. तर दुसरीकडे बाजारात येणाऱ्या भेसळयुक्त तेलाकडे पाठ फिरवून घरगुती तेल निर्मितीला वेग आला आहे.
शुद्ध खाद्यतेल, उत्पादन, पेंड आणि मधमाशांना आकर्षित करणारे पिक असल्याने मधाचे उत्पादनही वाढत आहे. वर्षभर घरगुती तेलाची गरज भागवण्यासाठी डहाणू, पालघर, वाडा, विक्रमगड ठिकाणी रब्बी आणि उन्हाळी सूर्यफुलाची शेती बहरली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी डिसेंबरमध्येच सूर्यफुलाची लागवड केलेली असून सद्यःस्थितीत फुले परिपक्व झाली आहेत. त्यामुळे बी वेगळी करून तेल निर्मिती करण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. जिल्ह्यात सेंद्रिय पद्धतीने सूर्यफुलाची लागवड करून खाद्यतेलाची निर्मिती केली जात असल्याचे वाडा येथील शेतकरी कोंडू पष्टे यांनी सांगितले.
चोथ्याचा खतासाठी वापर
पालघर जिल्ह्यात चारोटी, वाडा, मनोर येथे सूर्यफुलापासून तेलाची निर्मिती करण्यासाठीचे घाणे आहेत. सूर्यफुलाच्या फुलांची तोडणी करून त्यातील बिया काढून त्यातील तेल काढणाऱ्या घाण्याद्वारे गाळले जाते. गाळलेल्या चोथ्याचा (पेंडीचा) उपयोग शेतीला खतासाठी करता येतो, तसेच जनावरांना खाद्य म्हणून वापरण्यात येते. बियांमध्ये ३५ ते ४५ टक्के तेलाचे प्रमाण असते.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
