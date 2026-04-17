लाकडी खुर्ची कालबाह्य मार्गावर?
आधुनिक फर्निचरचा वाढता प्रभाव
टोकावडे, ता. १७ (बातमीदार) : एकेकाळी घराघरात मानाचे स्थान असलेल्या लाकडी खुर्च्यांची मागणी सध्या घटताना दिसत आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि आधुनिक फर्निचरच्या वाढत्या वापरामुळे ग्राहकांचा कल प्लास्टिक, फायबर आणि स्टीलच्या खुर्च्यांकडे वळला आहे. हलक्या, आकर्षक आणि कमी किमतीत उपलब्ध असलेल्या या खुर्च्यांनी पारंपरिक लाकडी खुर्च्यांची जागा घेतली आहे.
या बदलाचा थेट परिणाम लाकूडकाम करणाऱ्या कारागिरांवर होत आहे. पूर्वी पिढ्यानपिढ्या या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कारागिरांना आता पुरेसे काम मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामाचा ओघ कमी झाल्याने अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, काहींनी पर्यायी रोजगाराचा मार्ग स्वीकारला आहे.
पारंपरिक लाकडी फर्निचरला मागणी
लाकूड महाग होणे, देखभालीचा वाढलेला खर्च आणि तयार फर्निचरची बाजारातील वाढती स्पर्धा ही या बदलामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. यामुळे तरुण पिढीही या पारंपरिक व्यवसायापासून दूर जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तथापि, काही ठिकाणी कलात्मक आणि पारंपरिक लाकडी फर्निचरला अजूनही मागणी आहे. तरीही, एकूणच आधुनिकतेच्या लाटेत लाकडी खुर्ची कालबाह्य होत चालल्याची भावना व्यक्त होत असून, या कलेवर अवलंबून असलेल्या कारागिरांच्या भवितव्याबाबत चिंता वाढत आहे.
