स्वच्छता विभागाच्या ताफ्यात दाखल दोन यांत्रिक झाडूंचे लोकार्पण

स्वच्छता विभागाच्या ताफ्यातील यांत्रिक झाडू वाहनाचे लोकार्पण
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : भिवंडी पालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घाणीचे साम्राज्य असताना शहरातील रस्त्यावर पसरणारी धूळ मोठ्या प्रमाणावर अनेकांना त्रासदायक ठरत आहे. यावर उपाय म्हणून रस्त्यावरील धूळ स्वच्छतेसाठी भिवंडी महापालिका स्वच्छता विभागाच्या ताफ्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून दोन यांत्रिक झाडू वाहन दाखल झाली आहेत. या यांत्रिक झाडू वाहनांचे महापौर नारायण चौधरी यांच्या शुभहस्ते व आयुक्त अनमोल सागर व उपमहापौर तारिक मोमिन यांच्या प्रमुख उपस्थिती लोकार्पण करण्यात आले.
या वेळी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, नयना ससाणे, उपायुक्त विक्रम दराडे, सपना वसावा यासह नगरसेवक, पालिका अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पालिका स्वच्छता विभागाच्या ताफ्यात एकूण सात यांत्रिक झाडू वाहन दाखल होणार आहेत. ज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत दोन तर जिल्हा नियोजन समिती कडून तीन अशा पाच गाड्या पुढील महिन्यात पालिका ताफ्यात जमा होणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त अनमोल सागर यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या यांत्रिक झाडू वाहणाने स्वच्छता केल्यानंतर त्या परिसरात पाणी फवारणीसुद्धा केली जात आहे.
एक वाहन धूळखात
पालिका ताफ्यात नव्या यांत्रिक झाडू दाखल होत असताना पालिका ताफ्यात २०१८ मध्ये २५ लाख रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या यांत्रिक झाडू वाहनाची आठवण सर्वांना झाली. यावर आयुक्तांना विचारले असता त्याबाबत माहिती घेतली असून, ती यांत्रिक झाडू नादुरुस्त असल्याने तत्काळ दुरुस्त करून तीसुद्धा वापरात आणली जाणार असल्याची माहिती अनमोल सागर यांनी दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.