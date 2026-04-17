उन्हाचा पारा वाढत चालल्याने मुरबाड शहरातील अंगणवाड्यांच्या वेळेत बदल करण्याची पालकांची मागणी

उन्हाचा पारा वाढला
अंगणवाड्यांच्या वेळेत बदल करण्याची पालकांची मागणी
मुरबाड, ता. १७ (बातमीदार) : मुरबाड शहर व परिसरात दिवसेंदिवस तापमान वाढत चालल्याने लहान मुलांना घराच्या बाहेर पाठवणे जिकिरीचे होत आहे, अशा परिस्थितीत मुरबाड शहरातील अंगणवाड्यांमध्ये बालकांना दुपारी साडेबारापर्यंत थांबवले जात आहे. या अंगणवाडी केंद्रांची वेळ कमी करून लहान मुलांना उन्हाच्या पूर्वीच अंगणवाडीतून घरी सोडावे अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
मुरबाड शहरात एकूण २१ अंगणवाड्या आहेत. त्यामध्ये ५०० पेक्षा जास्त बालके दररोज येत असतात. त्यांची अंगणवाडी केंद्राची वेळ सकाळी ९ ते १२.३० पर्यंत आहे. मुरबाड शहरात तापमानाचा पारा ४२ अंश सेल्सिअसपर्यंत जात आहे, अशा परिस्थितीत तीन ते सहा वयोगटातील लहान बालकांना भरदुपारी उन्हातून घरी आणणे पालकांना त्रासदायक होत आहे. त्यामुळे या अंगणवाड्यांची वेळ बदलून ती ११ वाजेपर्यंत करावी अशी पालकांची मागणी आहे. मुरबाड शहरातील २१ अंगणवाड्यांचे संचलन एकात्मिक बालविकासाकडे आहे. त्यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता त्यांनी बैठकीत असल्याचे सांगत नंतर संपर्क करू, असे त्यांनी सांगितले. तसेच अंगणवाडी केंद्रांची वेळ कमी करण्याबाबत मुरबाड पंचायत समितीचे गट शिक्षण अधिकारी मधुकर घोरड यांच्याशी संपर्क साधला असता मुरबाड शहरातील अंगणवाड्या आमच्या विभागाकडे येत नाहीत, त्यामुळे जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना संपर्क करून या अंगणवाड्यांची वेळ कमी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
फक्त चार अंगणवाड्याच शासकीय इमारतीत
शहरात एकूण २१ अंगणवाड्या आहेत. त्या पैकी फक्त चार अंगणवाड्यांना शासकीय इमारती उपलब्ध आहे, इतर १७ अंगणवाड्या भाड्याच्या खोल्यांमध्ये भरविल्या जातात. या अंगणवाड्यांमध्ये दुपारपर्यंत बसण्याचा नियम एकात्मिक बालविकास विभागाचा आहे. मागील वर्षी या अंगणवाडी केंद्रांची वेळ सकाळी ९ ते ११ वाजेपर्यंत होती, यावर्षी मात्र अद्यापही तशी सूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही अंगणवाडी केंद्राची वेळ कमी करू शकत नाही असे अंगणवाडी सेविका यांनी माहिती दिली.
अंगणवाडीत जाणाऱ्या लहान मुलांना दुपारी साडेबारा वाजता सोडण्यात येते. त्यांना भरउन्हातून घरी आणण्यास आम्हाला त्रास होतो. लहान बालकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन अंगणवाडी केंद्राची वेळ सकाळी ११ पर्यंत करण्यात यावी.
- स्मिता सुधीर, पालक
