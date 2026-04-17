महिलेची सोनसाखळी लंपास करण्याचा प्रयत्न
पोलिसांच्या सतर्कतेने आरोपी पकडला
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) ः पंतनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पुष्प विहार जंक्शन येथे आज (ता. १७) पहाटे ६.३० वाजताच्या सुमारास महिलेच्या गळ्यातून सोनसाखळी हिसकावण्याची घटना घडली. दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी ७४ वर्षीय किशोरी प्रवीण मेहता यांची सोनसाखळी खेचून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, घटनास्थळी तैनात असलेल्या बीट मार्शल पोलिस शिपाई रवींद्र कुऱ्हे यांनी तत्परता दाखवत दुचाकीवर मागे बसलेल्या संशयिताला पकडण्यात यश मिळवले. दरम्यान, त्याचा साथीदार इरफान हा दुचाकीसह फरार झाला.
पकडण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव मोहम्मद अली शौकत अली मिर्झा (वय १९, रा. रफिक नगर, गोवंडी) असे आहे. या प्रकरणात चोरण्यात आलेली सोनसाखळी जप्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, आरोपींनी सकाळी ६.२२ वाजता टिळकनगर पोलिस ठाणे हद्दीतही अशाच प्रकारे सोनसाखळी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. सध्या याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, फरार आरोपी इरफानच्या शोधासाठी विशेष पथक रवाना करण्यात आले आहे. या घटनेचा पुढील तपास पंतनगर पोलिस करत आहेत.
