राजिपतर्फे ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा वरसोली येथे पार पडली. कार्यशाळेला अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती मधुकर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्राची नेहुलकर यांसह विविध तालुक्यांतील अधिकारी उपस्थित होते.
दीपप्रज्वलनाने उद्घाटन झाल्यानंतर मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. डॉ. नेहुलकर यांनी अभियानाची रूपरेषा स्पष्ट करत गावपातळीवर सर्वसमावेशक कृतीद्वारे आरोग्यसंपन्नता साध्य करण्यावर भर दिला. नेहा भोसले यांनी मिशन मोडमध्ये वर्षभर अभियान राबवण्याचे आवाहन केले. मधुकर पाटील यांनी औषधसाठा व जबाबदारीवर भर देत कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. मंगेश वाकडीकर यांनी सर्वांच्या सहभागातून अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. कार्यशाळेत विविध समस्या व रुग्णालयीन कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
