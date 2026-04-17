स्थायी समितीमध्ये सात महिला सदस्य

भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : महापालिकेच्या महासभा सभागृहात बुधवारी (ता. १५) गटनेत्यांकडून महापौरांकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या स्थायी समिती सदस्यांची नावे गुरुवारी (ता. १६) नगरसचिव विभागाने प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे या नावांमध्ये भाजपतून महापौर निवडणुकीत बंडखोरी करणारे सुहास नकाते यांच्या नावाचा समावेश आहे, तर प्रथमच १६ पैकी सात सदस्य या महिला आहेत.
नगरसचिव विभागाने जाहीर केलेल्या यादीत काँग्रेसकडून अन्सारी रेश्मा बानो वसीम अहमद, अन्सारी जोहा असरार, अन्सारी शबाना, विजय भगवान भगत, अन्सारी साजिद हुसैन, भाजपकडून शेट्टी संतोष मंजय्या, पाटील सुमित पुरुषोत्तम, नकाते सुहास जालिंदर, गीता विठोबा नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या बहाऊद्दीन फराज फजल, खान ईशा इमरान, शिवसेनेकडून नाईक अस्मिता प्रभुदास, खान साबिया दीन मोहम्मद, समाजवादी पक्षाकडून खान अमन ओबैद, कोणार्क विकास आघाडीचे मयूरेश विलास पाटील आणि भिवंडी विकास आघाडीकडून जावेद गुलाम मोहम्मद दळवी यांचा समावेश स्थायी समितीमध्ये असणार आहे.
विशेष म्हणजे २० फेब्रुवारीच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी बंडखोरी केली होती. यामध्ये नारायण चौधरी आणि सुहास नकाते यांचासुद्धा समावेश होता. त्यामुळे भाजपच्या या खेळीची पुन्हा एकदा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
