नो पार्किंगच्या नियमांचे नागरिकांकडून उल्लंघन सुरूच
- नेरूळ, सीवूड्स परिसरात दररोज १५० वाहनांवर कारवाई
बेलापूर, ता.१७ (बातमीदार) ः वाढते शहरीकरण होत असणाऱ्या नवी मुंबई शहरात दिवसागणिक नियम मोडणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत देखील वाढ होत आहे. राजरोसपणे रस्त्यात वाहने लावणे, सिग्नल यंत्रणेचे पालन न करणे यासोबत नो पार्किंग परिसर असतानाही बिनधास्तपणे वाहने पार्किंग करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दररोज नेरूळ, सीवूड्स परिसरात नो पार्किंग परिसरात वाहने लावणाऱ्या तब्बल १५० हून अधिक वाहनांवर कारवाई केली जात असल्याची माहिती सीवूड्स वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. मात्र तरी देखील नागरिकांकडून नियमांचे उल्लंघन सुरू असल्याचे आढळून येत आहे.
शहरातील नो पार्किंग नियम असे सांगतात की, चिन्हांकित प्रतिबंधित क्षेत्र, वळणे, रहदारीचे रस्ते, हॉस्पिटल्स किंवा सोसायटी गेट्ससमोर वाहने उभी करू नयेत. असे असतानाही नवी मुंबई शहरात मात्र जागोजागी वाहनचालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होताना दिसते. यामध्ये विना हेल्मेट दुचाकी चालवणे, सीट बेल्टचा वापर न करणे, सिग्नल मोडणे, नो पार्किंग परिसरात वाहने लावणे याचा समावेश आहे.
दरम्यान, वाहतूक पोलिसांकडून वारंवार कारवाई करूनही सद्यस्थितीत नो पार्किंग परिसरात राजरोसपणे वाहने उभी केली जात आहे. दुर्दैव म्हणजे काही बस स्थानकांवर देखील वाहने पार्किंग केली जात असल्याने बस सेवेसाठी उभ्या असणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कोट
आम्ही केवळ दंडात्मक कारवाई करत नसून आवश्यक जनजागृती देखील करत आहोत. आम्ही वाहनचालकांना आवाहन करतो की वाहतुकीचे नियम पाळून प्रवास करावा. अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
- मोहिनी लोखंडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सीवूड्स वाहतूक शाखा
