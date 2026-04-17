रसायणीत दुचाकी अपघातात एक ठार एक गंभीर जखमी.

अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
खालापूर, ता. १७ (बातमीदार) ः आपटा-दांडफाटा मार्गावर दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात अजय संतोष कातकरी (रा. डाऊरनगर कातकरवाडी, उरण) याचा मृत्यू झाला. तर राजेश लक्ष्मण कातकरी (वय २१) हा गंभीर जखमी झाला आहे. अजय आणि राजेश दुचाकीवरून डाऊरनगर कातकरवाडी, उरण गावातून निघून आपटा, रसायनी येथे नातेवाइकांच्या हळदी कार्यक्रमाला जात असताना हा अपघात झाला.
