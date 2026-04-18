जे डब्ल्यू आर गोदामाला भिषण आग

जेडब्ल्यूआर गोदामाला भीषण आग
डीशेडसह ४० पेक्षा जास्त कंटेनर खाक
उरण, ता. १८ (बातमीदार) ः जेएनपीए बंदर परिसरातील गव्हाणफाटा येथील मालाची हाताळणी करणाऱ्या जेडब्ल्यूआर या गोदामात अति ज्वलनशील मालाला भीषण आग लागली. ही घटना शनिवारी (ता. १८) दुपारी घडली. या आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दुपारी जेएनपीए बंदर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग ४ ‘ब’लगत असणाऱ्या गव्हाणफाटा येथील मालाची हाताळणी करणाऱ्या जेडब्ल्यूआर या गोदामात भीषण आग लागली. यामध्ये जेडब्ल्यूआर गोदामातील अति ज्वलनशील विभाग डी शेड संपूर्ण खाक झाले. तसेच गोदामाच्या आजू-बाजूचे कंटेनरही जळाल्याचे समजते. कंपनी प्रशासनाकडून काही कंटेनर कलमारच्या साह्याने बाजूला हलवण्यात आले. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग अति ज्वलनशील कार्गोला लागल्याने अग्निशामक दलाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहेत. अग्निशामक दलाच्या सिडको विभागाकडून जेएनपीए, पनवेल महापालिकेकडून अशा एकूण आठ ते दहा अग्निशामक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल आहेत.
अग्निशमन यंत्रणा नाही
या ठिकाणी आगीच्या ज्वाळा तसेच धुराचे लोट उसळल्याने कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गोदामात काम करणारे कामगार आपला जीव मुठीत धरून पळाल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते. जेएनपीए बंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणात देश-परदेशात मालाची आयात-निर्यात करणारी तसेच मालाची साठवणूक करणारी गोदाम आहेत. या गोदाम किंवा कंटेनर यार्डमध्ये अग्निशमन यंत्रणा नसल्याने वारंवार अशा प्रकारच्या आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
