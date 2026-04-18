‘महाराष्ट्र बॉक्सिंग’च्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार!
मुंबई, ता. १८ : महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या अडचणी आणि समस्या सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि क्रीडामंत्री यांची शिष्टमंडळामार्फत भेट घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या ९४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती बॉक्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, की महाराष्ट्रातील बॉक्सिंगच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आणि या खेळाला वैभवाचे दिवस आणण्यासाठी अनेक योजना आणण्याचे या शंभर वर्षांच्या जुन्या असोसिएशनने ठरवले आहे. बॉक्सिंग खेळाडूंच्या तसेच प्रशिक्षकांसंदर्भात विद्यार्थ्यांकडून कमी फी घेण्यासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सभेत झाले. बॉक्सिंग असोसिएशनच्या अनेक अडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि क्रीडामंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटण्याचे बैठकीत ठरले आहे. राज्यातील आठ विभागांत मोठ्या रकमेच्या चांगल्या स्पर्धा घेण्याचे ठरले. अखेरीस राज्यस्तरीय एक मोठी स्पर्धा महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन घेईल.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आजीव अध्यक्ष जय कवळी, महासचिव भारतकुमार व्हावळ, कोषाध्यक्ष मनोज पिंगळे, उपाध्यक्ष पंकज भारसाकळे, मुन्ना कुरणे, मिलिंद साळुंखे, तुषार रंधे, अविनाश बागवे, संग्राम गावंडे, ॲड. गौतम चाबुकस्वार, गौरव चांडक, राजेश देसाई, ॲड. शेख अकबर, वैभव वनकर, संतोष आंबेकर, विक्रांत खेडकर, नील पाटील, कॅप्टन शाहूराज बिराजदार, विजय सोनवणे, कार्यकारी सचिव शैलेश ठाकूर, प्रशासकीय सचिव महेश सकपाळ, विभागीय सचिव मयूर बोरसे, मंगेश कराळे, ॲड. संपत साळुंके, अरुण भोसले, विजयकुमार यादव, विजय गोटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
