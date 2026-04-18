मराठी चित्रपट आणि नाटक करमुक्त करा

मराठी चित्रपट, नाटक करमुक्त करा!
काँग्रेसची पालिका प्रशासनाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आगामी काळात मनोरंजन कर वसुलीबाबत भाष्य आल्यानुसार नाट्यगृहांच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली आहे; मात्र ही वाढ योग्य नाही. मराठी चित्रपट आणि नाटकांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांना करमुक्त करण्यात यावे, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने घेतली आहे.
नाट्यगृहांचे भाडे वाढविण्यात आले आहे. ही भाडेवाढ अन्यायकारक असून, या भाडेवाढीला काँग्रेस पक्षाचे पालिकेतील गटनेते अशरफ आझमी यांनी विरोध केला. मराठी भाषा, संस्कृती जपण्यासाठी चित्रपट आणि नाटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे नाटक आणि चित्रपट जगविले पाहिजेत, त्यासाठी ते करमुक्त करावे, अशी मागणी गटनेते आझमी यांनी केली आहे. मुंबईतील नाट्यगृहांचे वाढविण्यात आलेले भाडे रद्द करण्याबाबत पालिका प्रशासनाने फेरविचार करावा आणि नाट्य आणि चित्रपट निर्मात्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही गटनेते आझमी यांनी केली आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
