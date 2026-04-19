नवघर ते ससुनवघर खाडीचे रुंदीकरण , खोलीकरण करा

ससुनवघरपर्यंत खाडीचे रुंदीकरण करा
वसई (बातमीदार) ः अतिवृष्टीमुळे नवघर पूर्वेकडील गोखिवरे, वालीव नवघर (पूर्व), सातीवली येथे असलेल्या औद्योगिक तसेच नागरी वसाहतीत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे ससुनवघर खाडीचे रुंदीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी माजी महापौर नारायण मानकर यांनी केली आहे. वसई विरार शहरातील पावसाचे पाणी नवघर पूर्व ते ससुनवघर खाडीमार्फत समुद्राला मिळते. खाडीच्या पूर्व भागात तुंगारेश्वर नदी, पेल्हार, वालीव, सातीवली, गोखिवरे, एव्हरशाईन, वसंतनगरी, नालासोपारा पश्चिम, गास, निर्मळ, सांडोर, सालोली व नवघर-माणिकपूर पश्चिम भागातील पावसाळी पाणी रेल्वे कल्व्हर्ट क्रमांक ७८ मार्गे खाडीला मिळते. विकास आराखड्यात खाडीची रुंदी ४० मीटर आहे; परंतु सद्यःस्थितीत हा नाला पाच ते १० मीटर रुंद असल्याने पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते.
