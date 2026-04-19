मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी शिबिर

मतदार याद्यांची शिबिरातून फेरतपासणी
बोईसर (वार्ताहर) : भारत निवडणूक आयोग यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर विशेष सखोल फेरतपासणी कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी बोईसर विधानसभा मतदारसंघात १८, १९ एप्रिल रोजी विशेष शिबिर घेण्यात आले. या वेळी मतदार नोंदणीतील त्रुटी दुरुस्त करणे, नवीन मतदारांची नोंदणी, तसेच नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलांमध्ये बदल करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात मतदार यादीसंदर्भातील अडचणी टाळण्यासाठी नागरिकांनी शिबिरात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले.
