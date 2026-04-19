रस्त्याकडेला सांडपाण्याचे डबके;

कुरगाव ग्रामस्थ दुर्गंधीने हैराण
रस्त्यालगत सांडपाणी साचल्याने मनस्ताप
बोईसर, ता. १९ (वार्ताहर) : तारापूर-बोईसर मुख्य रस्त्यालगतच्या राऊळ नगर, मोती नगर, पद्मावती कॉम्प्लेक्स, युनोइया अपार्टमेंट तसेच चापलोट परिसरातील इमारतींचे सांडपाणी थेट रस्त्यावर सोडले जात आहे. या प्रकारामुळे कुरगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामस्थ दुर्गंधीने हैराण आहेत.
मुख्य रस्त्यालगत पाणी साचल्याने डबक्यांमध्ये त्याचे रुपांतर झाले आहे. या ठिकाणी म्हशींचा वावर असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शाळकरी मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच प्रवाशांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असून, संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढला आहे. प्रशासन, विकासकांच्या निष्क्रीयतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
कुरगावमधील सांडपाण्याच्या समस्येची दखल घेतली असून, कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी नियोजन सुरू आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
- कमलेश संखे, ग्रामविकास अधिकारी, कुरगाव
