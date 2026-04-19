२०० संविधान प्रतिंचे वितरण

संविधान प्रतींचे मोफत वितरण
भिवंडी (वार्ताहर) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत भिवंडीत सुप्रिया स्वाधार महिला सामाजिक संस्थेतर्फे २०० संविधान प्रतींचे मोफत वितरण करून महामानवाला अभिवादन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त भिवंडीत भव्य शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी धामणकर नाका येथे हजारो भीमसैनिक, आंबेडकर अनुयायी सहभागी झाले होते. या वेळी शोभायात्रेत सहभागी सर्वधर्मीय नागरिकांचे स्वागत संस्थेच्या अध्यक्षा स्वाती कांबळे यांनी संविधानाच्या प्रती भेट देऊन केले. जगाला माहीत आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिली आहे, पण आजही भारतीयांना या राज्यघटनेमुळे आपल्याला कोणते हक्क व अधिकार मिळाले याची जाणीव नाही. तीच जाणीव करण्यासाठी व जनजागृती करण्याचा हेतू ठेवून राज्यघटनेच्या प्रती भेट दिल्याची माहिती स्वाती कांबळे यांनी दिली आहे.
