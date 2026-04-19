हरित संवर्धनासाठी ‘ग्रीन टीडीआर’ योजना : एकनाथ शिंदे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : वाढत्या जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देत राज्य सरकारने खारफुटी संरक्षणासाठी नवा कायदा लागू केला असून, ‘ग्रीन टीडीआर’ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. या निर्णयामुळे किनारपट्टी नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) खारफुटींवरील बेकायदा कामांना आळा बसून त्यांचे रक्षण होण्यास मदत होणार असल्याचेदेखील शिंदे यांनी सांगितले.
‘क्रेडाई-एमसीएचआय ठाणे’च्या वतीने आयोजित मालमत्ता प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. हे प्रदर्शन १९ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. या वेळी शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा आढावा घेत त्यांनी सांगितले की, घोडबंदर मार्गाचे रुंदीकरण पूर्ण झाले असून, वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच मेट्रो प्रकल्पामुळे प्रवास अधिक जलद आणि सोयीस्कर होणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात सुमारे ३३७ किलोमीटरचे मेट्रो जाळे उभारले जात असून, ठाण्यातील अंतर्गत मेट्रोही मुख्य मार्गांशी जोडली जाणार आहे. ठाणे आणि मुंबईदरम्यान ‘पॉड टॅक्सी’ प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे वाहतुकीचे पर्याय वाढतील. ठाणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी खाडीकिनारी मार्गिकेचे कामही सुरू असून, हा मार्ग शहराबाहेरून जाणार असल्याने शहरातील गर्दी कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ठाण्यातील हरित पट्ट्यांमुळे शहराचे तापमान तुलनेने कमी असल्याचे नमूद करत दरवर्षी एक लाख झाडांची लागवड करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनीही वृक्षारोपणात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
