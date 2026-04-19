भगवान परशुराम जन्मोत्सव सोहळा

वाडा खडकोनामध्ये जन्मोत्सव सोहळा
पालघर, ता. १९ ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील मनोरनजीकच्या वाडा खडकोना येथील श्री गोमतेश्वरी अंबाधाम मंदिर (भगवान परशुराम व रेणुका मंदिर) परिसरात रविवारी भगवान श्री परशुराम जयंतीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रम करण्यात आले. या वेळी शस्त्र, शास्त्र यांची सांगड घालणाऱ्या भगवान विष्णूंच्या सहाव्या अवताराचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला.
उत्सवाच्या दिवशी सकाळी भगवान परशुरामांचे पूजन, अभिषेक केल्यानंतर आरती, पारंपरिक पालखी मिरवणूक सोहळ्याला सुरुवात झाली. ही मिरवणूक भगवान परशुराम मंदिरापासून सुरू होऊन गावातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत पुन्हा मंदिर परिसरात आली. याचदरम्यान भजन आणि प्रबोधनात्मक प्रवचन झाले. यानिमित्ताने दिवसभर विविध धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले.
