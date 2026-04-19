विळे वरचीवाडी येथे पाणपोई सुरू

विळे वरची वाडी येथे पाणपोई सुरू
प्रवासी, नागरिकांना उष्णतेत दिलासा
माणगाव, ता. १९ (वार्ताहर)ः वाढत्या उन्हाच्या तीव्र झळांमुळे सामान्य नागरिक व प्रवाशांचे हाल होत असताना विळे वरची वाडी रिक्षा स्टॅन्ड, भिरा-कोलाड नाका येथे शुक्रवारी (ता.१७) पाणपोईची सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमामुळे प्रवासात असलेल्या नागरिकांना आणि स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ही पाणपोई सामाजिक बांधिलकी जपत कुमार सिद्धेश देवेंद्र पाबेकर यांच्या सौजन्याने सुरू करण्यात आली. महिला आघाडीच्या विभागीय अध्यक्षा देविकाताई पाबेकर यांच्या हस्ते पाणपोईचे उद्घाटन करण्यात आले.
या वेळी ज्येष्ठ नेते महादेव ताम्हणकर, माजी उपसरपंच शाम तवटे, संतोष बामणे, विले विभागाचे सचिव प्रवीण सावंत तसेच प्रमोद लाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थित मान्यवरांनी या उपक्रमाचे कौतुक करीत समाजासाठी अशा उपक्रमांची आजच्या काळात अत्यंत गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
सध्या तापमानात झपाट्याने वाढ होत असून, दुपारच्या वेळेत प्रवास करणाऱ्या रिक्षाचालक, कामगार, विद्यार्थी व नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेली ही पाणपोई केवळ पाण्याची सोय नसून, मानवतेचा ओलावा जपणारा एक संवेदनशील उपक्रम ठरत आहे.
