बाजार समिती फळ बाजारात स्लॅब कोसळला
कामगार आणि ग्राहक जखमी
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फळ बाजारात शनिवारी (ता. १९) मोठी दुर्घटना घडली. ऐन गर्दीच्या वेळी फळ बाजारातील अचानक स्लॅब कोसळल्याने एक कामगार आणि एक ग्राहक जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे बाजार आवारात खळबळ उडाली असून, व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मुंबई फळ बाजारतील एच विंगमधील गाळा क्रमांक ६९७ च्या समोर अचानक स्लॅब कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत एक कामगार आणि एक ग्राहक जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने उपचारासाठी फळ बाजार उपसचिवांच्या मदतीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, गाळा क्रमांक ६९७ पॅसेज पूर्णपणे जीर्ण अवस्थेत असून, पुणे येथील पणन संचालकांनी दुरुस्तीसाठी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली होती. तरीही प्रत्यक्ष काम का सुरू झाले नसल्याने व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे स्लॅब कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
