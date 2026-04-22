राष्ट्रीय कामांचा सेवांवर ताण

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : महापालिका निवडणुकीनंतर मतदारयाद्यांचे पुनरावलोकन आणि जनगणना अशा सलग राष्ट्रीय कामांमुळे ठाणे महापालिकेच्या दैनंदिन सेवांवर मोठा ताण पडला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व यंत्रणा या कामात गुंतल्याने नागरिकांना आपली कामे करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
ठाण्यातील दोन लोकसभा व चार विधानसभा मतदारसंघांतील मतदारयाद्यांची तपासणी, नोंदणी व नावांमध्ये बदल करण्याची कामे नुकतीच पूर्णत्वाकडे जात असताना महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यानंतर जवळपास तीन महिने अधिकारी-कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त राहिले. निवडणूक संपल्यानंतर नागरी कामे गती घेतील, अशी अपेक्षा असतानाच पुन्हा एसआयआर आणि जनगणना सुरू झाल्याने कर्मचारी पुन्हा राष्ट्रीय कामात अडकले.
महापालिकेत अधिकारी वेळेवर उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अनेक अधिकारी बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये व्यग्र असतात, तर कर्मचारी राष्ट्रीय कामांमध्ये गुंतलेले असल्याने सामान्य नागरिकांची साधी कामेही प्रलंबित राहतात. दरम्यान, ही कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत होणे अपेक्षित असताना ती महापालिकेकडेच दिल्याने मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण पडत आहे, तर एसआयआर व जनगणनेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा वापर होत असल्याने चुका होण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
