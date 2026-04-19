वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास
कल्याण, ता. १९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्यातून मेट्रो, रिंगरोड, डबल डेकर रस्ते, नवीन कनेक्टिव्हिटी मार्ग यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यामुळे भविष्यात कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटेल, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
कल्याण येथे आयोजित एमसीएचआय प्रॉपर्टी प्रदर्शनात ते बोलत होते. या वेळी कल्याण-डोंबिवली महापालिका महापौर हर्षाली चौधरी, केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील, थारवानी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे एमडी मोहन थारवानी आणि एमसीएचआयचे पदाधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. थारवानी समूहाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वागत करण्यात आले.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, तुमचे सर्व प्रश्न सोडवू; मात्र घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवा. मेट्रो-५ प्रकल्पाचे टेंडर लवकरच निघणार असून शिळफाटा रस्ता तीन पदरी करण्यात येणार आहे. तसेच रांजणोली मार्गाचेही रुंदीकरण सुरू आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक बाहेर वळवण्यासाठी रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय जेएनपीए-वडोदरा महामार्गाला कल्याणजवळ कनेक्टिव्हिटी देण्याची विनंती कल्याण-डोंबिवलीतील बांधकाम व्यवसायिकांनी केली आहे. तिचा धागा पकडत आपण संबंधितांना त्याबाबत कल्याणला अप्रोच देण्याबाबत नक्कीच सूचना करू, असे त्यांनी या वेळी आश्वस्त केले. ठाणे-पडघा ८ लेन मार्ग, डबल डेकर रस्ते अशा प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक सुरळीत होईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
पाणीटंचाई दूर करणार
नवीन काळू धरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन भविष्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. विकसकांनी शहरातील रस्ते, सुविधा, सार्वजनिक कामांमध्ये सहभाग घ्यावा. महापालिका आणि शासन आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईल. तसेच कल्याण स्थानक सॅटीस प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
