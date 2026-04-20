वारकरी संप्रदायाचे संस्कारच नव्या पिढीला तारतील

नव्या पिढीचे वारकरी मार्गदर्शक
वाड्यात आमदार हरिश्चंद्र भोये यांचे प्रतिपादन
वाडा, ता. २० (बातमीदार)ः आजच्या स्पर्धेच्या युगात तरुण पिढीला संस्काराची खरी गरज असून, शतकानुशतके सुरू असणारे वारकरी संप्रदायाचे विचार नव्या पिढीला मार्गदर्शक ठरतील, असे मत विक्रमगड विधानसभेचे आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी मांडले. वाडा तालुक्यातील देवघर येथे उभारण्यात आलेल्या बाल संस्कार वारकरी शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
देवघर येथील वारकरी शिक्षण संस्था ग्रामीण भागातील मुलांसाठी सांस्कृतिक केंद्र ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी वारकरी शिक्षण संस्थेसाठी उभारलेल्या इमारतीचे उद्घाटन उद्योपती मोहन चंदावरकर यांच्याहस्ते झाले. या कार्यक्रमासाठी कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील, आळंदीचे जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्थेचे चिटणीस बाजीराव महाराज चंदिले, संस्थेचे अध्यापक भास्कर महाराज शिंदे, शिवसेना उपनेत्या ज्योती ठाकरे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते विलास आकारे यांच्या सहपरिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
