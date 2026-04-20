आदिवासी ग्रामीण भागात अखाती सण मोठ्या उत्साहात साजरा

‘आखाती’तून संस्कृतीचा जागर
अक्षय तृतीयेनिमित्त ग्रामीण भागांमध्ये उत्साह
विक्रमगड, ता. २० (बातमीदार)ः विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, डहाणू तालुक्यांमध्ये अखाती सण पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. या वेळी मराठी महिन्यांनुसार वर्षाचा शेवटचा सण असल्याने यानिमित्त आदिवासी संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे.
आखातीच्या दिवशी गावांमध्ये मिरवणुका काढल्या जातात. या मिरवणुकीत स्त्रिया, वृद्ध महिला, तरुणी मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. गौराईची गाणी गात गावाजवळील नदी, तलाव किंवा विहिरीकडे नेली जाते. तेथे विधीपूर्वक पूजा करून गौराईचे विसर्जन होते. धार्मिक विधींपुरता हा सण मर्यादित नसून आदिवासी समाजाच्या एकोप्याचे, परंपरेचे, निसर्गाशी असलेल्या नात्याचे दर्शन होते.
‘गौराई’चा सोहळा
घरातील महिला बांबूपासून विणलेल्या, शेणाने सारवलेल्या लहान टोपलीत (दुरडी) माती भरून भात, नागली, वरी, मका, उडीद अशा पाच धान्यांची पेरणी करतात. पेरलेल्या धान्याला ‘गौराई’असे संबोधले जाते. पेरणीनंतर दररोज त्या धान्यांवर पाणी शिंपडले जाते. घरातील कोपऱ्यात टोपलीखाली ही गौराई (झिला) झाकून ठेवली जाते. त्यामुळे उगवलेली रोपे पिवळसर रंगाची होतात.
रात्रीच्या वेळी वृद्ध महिला पारंपरिक गाणी म्हणतात. या गीतांमधून निसर्ग, शेती, सांस्कृतिक परंपरांचा वारसा जपला जातो.
-मिलिंद महाकाल, सामाजिक कार्यकर्ते
