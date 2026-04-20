घोडबंदर मार्गावरील इग्निस सोसायटीत आग

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा परिसरातील लोढा स्प्लेंडोरा येथील इग्निस सोसायटीमध्ये रविवारी (ता. १९) रात्री लागलेल्या आगीमुळे एक सदनिका खाक झाली. बी विंगमधील १६व्या मजल्यावरील रूम क्र. १६०२ मध्ये ही आग लागली होती. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही.
ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला रात्री सुमारे पावणेदहा वाजता आगीबाबत माहिती मिळाली. कासारवडवली पोलिस, अग्निशमन दल व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांना सुमारे साडेदहा वाजताच्या सुमारास त्या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. या आगीत फ्लॅटमधील कागदपत्रे, बेड, सोफा, संगणक, मोबाईल, देव्हारा तसेच इतर घरगुती साहित्य जळून नुकसान झाले. संबंधित फ्लॅटचे मालक शंतनू जोशी असून, आग लागली तेव्हा फ्लॅट बंद होता. रहिवासी बाहेर गेल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळल्याचे सांगितले जात आहे. आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, दोन अग्निशमन वाहने, एक रेस्क्यू वाहन, एक जम्बो वॉटर टँकर पाचारण केला होता, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.