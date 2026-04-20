विहिरीतून मिळणार शुद्ध पाणी
पुनर्जीवित विहिरींचे लोकार्पण; आरो प्लांटचा शुभारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून लोकमान्यनगर परिसरातील जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करून त्यावर आर. ओ. प्लांट उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आता थेट विहिरीतून शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे. या उपक्रमामुळे उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईत मोठा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लोकमान्यनगर पाडा क्र. १ आणि २ तसेच उन्नती गार्डन परिसरातील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करून त्यांचे लोकार्पण परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. शहरातील अनेक विहिरी कचरा व सांडपाण्यामुळे निष्क्रिय झाल्याने नैसर्गिक जलस्रोत नष्ट होण्याच्या मार्गावर होते. या पार्श्वभूमीवर विहिरींची वैज्ञानिक पद्धतीने साफसफाई, गाळ काढणे आणि संरक्षक उपाययोजना करून त्यांना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढाकार घेतला. सरनाईक यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात ठाणे व मिरा-भाईंदर शहरांतील ४६ विहिरींसाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत १२ विहिरींचे काम पूर्ण झाले असून, दर आठवड्याला तीन ते चार विहिरी पुनर्जीवित करण्याचे नियोजन आहे.
पर्यायी जलस्त्रोतांचा आधार
विहिरींमध्ये सांडपाणी मिसळू नये, यासाठी जाळ्या बसविणे, भिंतींचे बळकटीकरण तसेच नियमित स्वच्छता राखणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर बसविण्यात आलेल्या आर. ओ. प्लांटमुळे पाणी अधिक शुद्ध व सुरक्षित बनविण्यात येत असल्याची माहिती या वेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. तसेच महापालिकेचा पाणीपुरवठा अपुरा पडल्यास किंवा खंडित झाल्यास या विहिरी नागरिकांसाठी पर्यायी जलस्रोत ठरणार असून, वर्षभर शुद्ध पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
