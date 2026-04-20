ठाण्याचा हर्ष राऊत जागतिक रिले स्पर्धेसाठी सज्ज

हर्ष राऊत जागतिक रिलेसाठी सज्ज
भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा ठाण्यातील पहिला खेळाडू
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे शहरासाठी अभिमानाची बाब ठरत, ठाणे महापालिका अॅथलेटिक प्रशिक्षण योजनेचा (टीएमसीएपीवाय) उदयोन्मुख धावपटू हर्ष राऊत याची येत्या २ व ३ मे २०२६ रोजी बोत्सवानातील गॅबरोन येथे होणाऱ्या प्रतिष्ठित जागतिक ॲथलेटिक्स रिले चॅम्पियनशिपसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. या ॲथलेटिक्सच्या वरिष्ठ स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होणारा हर्ष हा ठाण्यातील पहिलाच खेळाडू ठरला आहे.
या यशाबद्दल बोलताना हर्ष राऊत म्हणाला, एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. या स्पर्धेत उत्तम कामगिरी करण्याचा मला विश्वास आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवून साथ देणाऱ्या माझ्या पालकांचे मी मनापासून आभार मानतो. यावर्षीच्या सुरुवातीला हर्षची भारतीय रिले शिबिरासाठी निवड झाली होती. मागील हंगामात त्याची कामगिरी विशेष ठरली. एप्रिलमध्ये जयपूर येथील इंडियन ओपन सिरीज स्पर्धेत तसेच नवी दिल्लीतील स्पर्धांमध्ये त्याने सहभाग घेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली.
त्याने आपल्या वैयक्तिक सर्वोत्तम वेळेच्या जवळ पोहोचत उत्कृष्ट फॉर्म कायम ठेवला आहे. जागतिक ॲथलेटिक्स रिले चॅम्पियनशिपमध्ये जगातील अव्वल २४ देश सहभागी होणार असल्याने ही स्पर्धा अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाते. ठाण्यासारख्या शहरात ॲथलेटिक्ससाठी अद्याप मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना हर्षने मिळवलेले हे यश विशेष महत्त्वाचे ठरत आहे. प्रशिक्षक नीलेश पाटकर यांनी हर्षच्या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करत, ठाणे शहरात खेळाडूंना दर्जेदार ॲथलेटिक ट्रॅक व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरजही अधोरेखित केली.
