केडीएमसीची ‘एप्रिल बिलिंग’ची घाई?
करदाते, कर्मचाऱ्यांत नाराजी वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने यंदा कर व पाणी बिलांच्या आकारणीबाबत घाईघाईने निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे. नेहमीप्रमाणे जून महिन्यात वितरित होणारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाची बिले यंदा एप्रिलमध्येच काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने करदाते नागरिक आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने जोरदार मोहीम राबवली होती. त्यानंतर नागरिकांनी दिलासा घेतला असतानाच अवघ्या पंधरवड्यात नव्या बिलांची तयारी सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. साधारणतः मेअखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बिले वितरित केली जातात. मात्र यंदा ही प्रक्रिया दीड ते दोन महिने आधी सुरू करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
महापालिकेने सुमारे ४३० कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचा दावा केला असला, तरी ६०० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ही रक्कम अपुरी असल्याची चर्चा आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठीच बिलिंग प्रक्रिया लवकर सुरू केली जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा ताण टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नियमित कामांबरोबरच जनगणना, निवडणूक आयोगाशी संबंधित कामे आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडताना कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशीही काम करावे लागले. मात्र अतिरिक्त कामासाठी मानधन किंवा भत्ते न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
तोडगा काढण्याची मागणी
सततच्या ताणामुळे काही कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती, बदली किंवा वैद्यकीय रजा घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते. अशातच पुन्हा नव्या बिलांची जबाबदारी वेळेआधी देण्यात येत असल्याने कर्मचारी चिंतेत आहेत. वेळेपूर्वी बिले दिल्यास नागरिकांचा रोष कर्मचाऱ्यांवर निघण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आपल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत नागरिक व कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.