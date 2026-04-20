तीन लाखांचे मोबाईल शोधण्यात अंबरनाथ पोलिसांना यश

अंबरनाथ, ता. २० (वार्ताहर) : शहरात वाढत्या मोबाईल चोरी आणि फोन हरविल्याच्या घटनांमध्ये अंबरनाथ पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत सुमारे तीन लाखांचे १२ मोबाईल शोधून काढले आहेत. सीईआयआर पोर्टलच्या साह्याने केलेल्या तांत्रिक तपासामुळे हे यश मिळाले असून, हे मोबाईल मूळ मालकांना परत करण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षभरात अंबरनाथ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अनेक मोबाईल चोरी व हरविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. २०२३ ते २०२६ या कालावधीत विविध कंपन्यांचे मोबाइल हरवल्याच्या तक्रारींवरून गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. या सर्व प्रकरणांचा एकत्रित तपास करत पोलिसांनी सीईआयआर पोर्टलच्या माध्यमातून मोबाईलचा माग काढत एकूण १२ मोबाईल हस्तगत करण्यात अंबरनाथ पोलिसांना यश आले आहे. पोलिस उपआयुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक आयुक्त शैलेश काळे, वरिष्ठ निरीक्षक शब्बीर सय्यद आणि निरीक्षक (गुन्हे) उमेश सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत पोलिस शिपाई मंगेश सूर्यवंशी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
