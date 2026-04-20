मुंबई जिल्हास्तरीय तायक्वांदो स्पर्धा उत्साहात
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) ः अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे १८ व १९ एप्रिलला आयोजित करण्यात आलेली मुंबई जिल्हास्तरीय तायक्वांदो स्पर्धा उत्साहात आणि दिमाखात पार पडली. या स्पर्धेत सुमारे ५०० हून अधिक खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला. या वेळी सुमारे १२ ते १३ अकादमींचे प्रशिक्षकही उपस्थित होते. स्पर्धेत फाईट आणि पुमसे या प्रकारांमध्ये खेळाडूंनी आपली कौशल्ये सादर करीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. एकूणच स्पर्धेचा स्तर उच्च दर्जाचा असल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले.
ओव्हरऑल चॅम्पियनशिपमध्ये जयेश ट्रेनिंग क्लासेस यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत अव्वल स्थान मिळवले, तर सिद्धकला तायक्वांदो अकॅडमी यांनी द्वितीय स्थान मिळवले. फाईट प्रकारात एसडब्ल्यूएस यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला. जयेश ट्रेनिंग क्लासेस द्वितीय, सिद्धकला तायक्वांदो अकॅडमी तृतीय, तर स्काय मार्शल आर्ट अकॅडमी यांनी चतुर्थ स्थान पटकावले. पुमसे प्रकारात जयेश ट्रेनिंग क्लासेस प्रथम, सिद्धकला तायक्वांदो अकॅडमी द्वितीय आणि स्काय तायक्वांदो अकॅडमी यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला.
स्पर्धेचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांचे सर्व सहभागी अकॅडमींकडून कौतुक करण्यात आले. विशेषतः जयेश वेल्हाळ यांच्या नियोजनबद्ध व्यवस्थापनाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. या स्पर्धेत मुंबई जिल्हा तायक्वांदो संघटनेचे सचिव विजय कांबळे यांनी मोलाचे योगदान दिले. तसेच अध्यक्ष सुनील यमगर यांनी सर्व विजेत्या खेळाडू, पदाधिकारी व अकॅडमी प्रतिनिधींचे अभिनंदन करीत आगामी राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
