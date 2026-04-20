मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पावरून रहिवासी आमने-सामने

‘मोतीलाल नगर’वरून रहिवासी आमने-सामने
जनकल्याणकारी समिती, रहिवासी विकास संघ बाजू मांडणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मोतीलाल नगर पुनर्विकासांतर्गत रहिवाशांना १,६०० चौरस फुटाचे घर देण्याचा आराखडा म्हाडाने तयार केला आहे. त्यास मोतीलाल नगर विकास समितीकडून विरोध केला जात असला, तरी मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवासी विकास संघ आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीने आपण म्हाडा प्रशासनासोबत असल्याचे स्पष्ट केले. त्याबाबत उद्या मंगळवारी आपली बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून रहिवासी आमने-सामने येणार असल्याचे दिसत आहे.
मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाबाबत म्हाडाकडून सादरीकरण केले जात असतानाच काही व्यक्तींनी जाणूनबुजून अडथळा निर्माण केला. म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांना उद्देशून चिथावणीखोर वर्तन केल्याचा आरोप मोतीलाल नगर जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवासी विकास संघ आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकास समन्वय समितीने केला आहे. पुनर्विकास सर्व नागरिकांना हवा आहे. आम्हाला संबंधित प्रशासनासोबत समन्वयाने व पारदर्शकतेने काम करून पुनर्विकास प्रकल्प राबवून यशस्वी करायचा आहे. आम्ही तिन्ही संघटना मोतीलाल नगरच्या लोकांचा खरा आवाज असून त्याबाबत उद्या मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन आमची भूमिका मांडू असे संबंधित संघटनांनी स्पष्ट केले.
जयस्वाल यांच्यावर कारवाईची मागणी
मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंदर्भात रहिवाशांना माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेमध्ये म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी रहिवाशांबाबत अपमानास्पद भाषा वापरून गैरवर्तन केले. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन जयस्वाल यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच त्यांची बदली करावी अशी मागणी मोतीलाल नगर विकास समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
